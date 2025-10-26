MC Quyền Linh, Phương Điền… thăm mộ Lê Công Tuấn Anh

Nhiều người hâm mộ bày tỏ thương tiếc cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh bên dưới bài đăng của nghệ sĩ Quyền Linh.

Đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền cũng đăng ảnh chia sẻ về ngày giỗ lần thứ 29 của cố diễn viên. "Thăm anh Lê Công Tuấn Anh, 29 năm rồi anh vẫn trẻ… Các anh em chiến hữu năm nào cũng tụ tập tưởng nhớ về anh" - đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền bày tỏ.

Chuyến thăm mộ còn có những nghệ sĩ khác như NSND Việt Anh.

Lê Công Tuấn Anh qua đời năm 1996, ở tuổi 29. Anh là ngôi sao màn ảnh những năm 1990, tham gia nhiều phim: ﻿"Em còn nhớ hay em đã quên", "Ngọt ngào và man trá", "Vị đắng tình yêu", "Anh chỉ có mình em"… Thời điểm nam diễn viên ra đi vĩnh viễn, nhiều khán giả thương tiếc anh, một tài hoa bạc mệnh.