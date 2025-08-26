'MC quốc dân' được khen vì hồ sơ thuế 34 năm hoàn hảo

“MC quốc dân" chưa bao giờ vướng vào tranh cãi về thuế dù trải qua nhiều cuộc kiểm toán nghiêm ngặt
Trong tập gần đây của "Tax-saving TV" - một kênh YouTube do các chuyên gia thuế quản lý, kế toán viên được chứng nhận Yoon Na-gyeom giải thích tại sao "MC quốc dân" chưa bao giờ vướng vào tranh cãi về thuế, dù đã trải qua nhiều cuộc kiểm toán thuế nghiêm ngặt.
"Hầu hết người nổi tiếng ở Hàn Quốc đều hoạt động dưới hình thức chủ sở hữu cá nhân và kê khai thuế bằng cách lưu giữ sổ sách chi tiết. Phương pháp này cho phép khấu trừ nhiều chi phí kinh doanh và giúp giảm gánh nặng thuế chung nhưng lại phức tạp và tốn thời gian" - Yoon Na-gyeom nói.
Tuy nhiên, Yoo Jae-suk đã chọn một con đường hoàn toàn khác, một con đường hiếm thấy ở những người nổi tiếng. Thay vì liệt kê chi tiết các khoản chi phí kinh doanh, ông nộp thuế theo phương pháp tỉ lệ chi phí tiêu chuẩn (còn gọi là thuế ước tính), áp dụng mức khấu trừ cố định do chính phủ quy định, bất kể chi phí kinh doanh thực tế.
Yoo Jae-suk chọn niềm tin thay vì tiền bạc và nộp nhiều hơn để duy trì tính minh bạch
Giả sử, một người nổi tiếng kiếm được 10 tỉ won. Với sổ sách kế toán chi tiết, họ có thể phải nộp khoảng 2,7 tỉ won tiền thuế. Nhưng với phương pháp của Yoo Jae-suk, ông phải nộp khoảng 4,1 tỉ won. Ông tự nguyện nộp nhiều hơn để duy trì tính minh bạch.
Với phương pháp này, nam nghệ sĩ tránh mọi nguy cơ bị cáo buộc khai báo thu nhập thấp hơn thực tế hoặc thao túng sổ sách, chứng từ chi phí. Phương pháp này giúp ông tiết kiệm thời gian, loại bỏ lo lắng về chứng từ và tập trung hoàn toàn vào công việc chuyên môn làm nghề.
"Những nghệ sĩ khác thường giảm thu nhập chịu thuế bằng cách báo cáo những chi tiêu cá nhân là chi phí kinh doanh hoặc thuê người thân làm nhân viên. Việc Yoo Jae-suk chưa bao giờ bị nghi ngờ về vấn đề kiểm toán có nghĩa là ông chưa từng khai báo những khoản khấu trừ đáng ngờ như vậy ngay từ đầu" - Yoon Na-gyeom phân tích.
Với cách làm của mình, "MC quốc dân" là trường hợp hiếm hoi khi đặt sự liêm chính lên trên lợi ích vật chất. Ông đã chọn niềm tin thay vì tiền bạc.
Yoo Jae-suk sinh năm 1972, nổi tiếng lâu nay trên màn ảnh nhỏ châu Á. Ông được người hâm mộ yêu thương gọi là "MC quốc dân".