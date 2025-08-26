'MC quốc dân' được khen vì hồ sơ thuế 34 năm hoàn hảo

Giả sử, một người nổi tiếng kiếm được 10 tỉ won. Với sổ sách kế toán chi tiết, họ có thể phải nộp khoảng 2,7 tỉ won tiền thuế. Nhưng với phương pháp của Yoo Jae-suk, ông phải nộp khoảng 4,1 tỉ won. Ông tự nguyện nộp nhiều hơn để duy trì tính minh bạch.

Yoo Jae-suk chọn niềm tin thay vì tiền bạc và nộp nhiều hơn để duy trì tính minh bạch

Với phương pháp này, nam nghệ sĩ tránh mọi nguy cơ bị cáo buộc khai báo thu nhập thấp hơn thực tế hoặc thao túng sổ sách, chứng từ chi phí. Phương pháp này giúp ông tiết kiệm thời gian, loại bỏ lo lắng về chứng từ và tập trung hoàn toàn vào công việc chuyên môn làm nghề.

"Những nghệ sĩ khác thường giảm thu nhập chịu thuế bằng cách báo cáo những chi tiêu cá nhân là chi phí kinh doanh hoặc thuê người thân làm nhân viên. Việc Yoo Jae-suk chưa bao giờ bị nghi ngờ về vấn đề kiểm toán có nghĩa là ông chưa từng khai báo những khoản khấu trừ đáng ngờ như vậy ngay từ đầu" - Yoon Na-gyeom phân tích.

Với cách làm của mình, "MC quốc dân" là trường hợp hiếm hoi khi đặt sự liêm chính lên trên lợi ích vật chất. Ông đã chọn niềm tin thay vì tiền bạc.