MC Quang Việt rời VTV

MC, bình luận viên Quang Việt sinh năm 1990. Anh tốt nghiệp Học viện kỹ thuật mật mã và sớm bộc lộ đam mê với thể thao. Năm thứ hai đại học, Quang Việt tình cờ đọc được thông báo tuyển cộng tác viên của VTV và đăng ký thi tuyển. Anh làm các công việc về thể thao từ đó cho tới khi ra trường và ký hợp đồng chính thức từ năm 2012.

Ban đầu, MC Quang Việt làm biên tập viên quốc tế, chuyên dịch và viết các tin về thể thao quốc tế. Sau đó anh được khuyến khích tập lên hình, làm phóng viên và trải qua nhiều vai trò khác nhau. Nam MC tham gia khâu tổ chức sản xuất, dẫn chương trình, làm phóng viên của các bản tin thể thao, trong đó đáng chú ý là Thể thao 24/7 trên VTV1, Nhịp đập Thể thao hay 360 độ thể thao cùng các chương trình bình luận bóng đá.

Ngoài thể thao, MC Quang Việt từng dẫn dắt các chương trình Chào buổi sáng, Việt Nam hôm nay, Chuyển động 24h trên VTV.