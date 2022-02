MC Phương Thảo thời sự 19h: Mẹ chồng toàn làm giúp tôi cỗ Tết

Chắc chắn phải có canh khổ qua (mướp đắng) để khi ăn xong, cái khổ của năm cũ sẽ qua đi, rồi bánh Tét dẻo thơm mùi nếp, mùi thịt mỡ, mùi đỗ xanh... Còn ở ngoài miền Bắc tôi thích cá kho làng Vũ Đại, canh măng hầm thật mềm, đặc biệt tôi rất mê ăn bánh chưng. Tuy nhiên vì biết rằng ăn nhiều bánh chưng sẽ béo nên dù thèm lắm tôi cũng chỉ dám ăn một góc nhỏ.

- Để lựa chọn giữa việc cả nhà cùng đón Tết tại gia hoặc đi du lịch để nghỉ ngơi, chị sẽ ưu tiên điều nào hơn?

Nếu được chọn, tôi tham lam muốn cả hai. Tôi nghĩ mình có thể chia lịch để cả gia đình cùng tận hưởng những giây phút vui vẻ nhất bên nhau... Nếu ngày 30, mùng 1 mọi người đã ở nhà thì những ngày sau đó có thể dành 2,3 ngày để đi du lịch. Nếu phải lựa chọn, có thể tôi cũng muốn thỉnh thoảng đưa cả gia đình đi du lịch trọn vẹn cái Tết nhằm thay đổi những điều quen thuộc, để sau đó chúng ta lại cảm thấy trân quý hơn những hoạt động truyền thống trong những ngày Tết trước đây.

- Sang năm mới, chị mong muốn điều gì và sẽ đặt ra cho mình những mục tiêu nào trong sự nghiệp?

Như tôi đã chia sẻ, năm vừa qua tôi cảm thấy vô cùng may mắn và hài lòng. Vì vậy tôi chỉ mong sang năm mới, cuộc sống sẽ tiếp tục ưu ái, yêu thương mình như thế, cho tôi sức khỏe để làm việc và cho người thân mình sự bình an để tôi có thể yên tâm mà xông pha trong công việc. Một điều nữa, mong rằng khán giả truyền hình sẽ tiếp tục quan tâm và dành cho tôi những đóng góp chân tình để tôi ngày càng hoàn thiện trong mỗi lần xuất hiện trước khán giả.

BTV Phương Thảo dẫn bản tin Thời sự

Anh Thư