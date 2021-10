MC Nam Linh xuất sắc bước vào top 2 'Én vàng 2021'

Với sự cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt hành trình vừa qua, Nam Linh đã nhận được sự ghi nhận từ phía BGK và khán giả để xứng đáng giành vị trí top 2 Én vàng 2021 cùng kỳ vọng của khán giả với dấu ấn trong đêm chung kết xếp hạng sắp tới.

Sở hữu gương mặt sáng cùng hình thể lý tưởng với chiều cao 1m83, sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, học tập làm việc tại Hà Nội, Nam Linh sở hữu giọng Bắc chuẩn lý tưởng, cùng khả năng ngoại ngữ ấn tượng. Trưởng thành từ Cầu vồng 2013 cùng bản lĩnh sân khấu dày dặn, anh được tin tưởng giao vai trò MC trong nhiều sự kiện lớn và gặt hái được nhiều thành tích nổi bật như: top 6 và Giải thí sinh được yêu thích nhất Cầu vồng lĩnh vực MC 2013; top 10 Front The Most (MC Tiếng Anh) 2012; Giải nhất cuộc thi Hùng biện tiếng Anh FIA Shine... Và mới đây nhất chính là top 2 Én vàng 2021.

Với Nam Linh, 10 năm từ những ngày đặt chân ra Hà Nội theo đuổi ước mơ dẫn chương trình là một khoảng thời gian không quá dài nhưng chắc cũng là đủ cho một cột mốc tiếp theo để thay đổi bản thân. Và nơi đó chính là Én vàng 2021.