MC Mai Ngọc sống như 'bà hoàng' trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh

Sau khi kết hôn lần hai vào cuối năm 2024, MC Mai Ngọc đang tận hưởng những tháng ngày làm mẹ bỉm sữa đầy hạnh phúc. MC xinh đẹp đã chuyển từ biệt thự tại Hà Nội về hẳn lâu đài rộng hàng nghìn mét vuông của gia đình chồng ở Bắc Ninh.

Ông xã của Mai Ngọc là doanh nhân sinh năm 1992, quê Bắc Giang, kém cô 2 tuổi. Thiếu gia Quốc Thắng hiện tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, bao gồm hệ sinh thái nhà hàng, quán cafe, trung tâm tiệc cưới gần trung tâm thành phố Bắc Giang cũ, nay là thành phố Bắc Ninh.