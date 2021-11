MC Mai Anh VTV 'khóc quá trời’ vì nhớ mẹ sau lễ ăn hỏi

Chính thức cầm mic từ khi còn là sinh viên, Mai Anh gây được thiện cảm với người đối diện nhờ gương mặt khả ái, hay cười và lối dẫn dắt tự nhiên. Hiện tại, ngoài đi dẫn, Mai Anh cũng có nghề tay trái là làm giáo viên dạy kỹ năng nói. Công việc vô cùng bận rộn nhưng Mai Anh chia sẻ, cô đã sẵn sàng với cuộc sống gia đình của riêng mình.

Hà Lan

Ảnh: NVCC