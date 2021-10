MC Linh Thủy VTV xinh đẹp và thần thái như người mẫu

Nhiều khán giả không nhận ra một Linh Thủy thật khác ngoài đời. Nữ BTV đúng là minh chứng cho câu nói "vừa đẹp lại vừa giỏi".

Trên trang cá nhân, ngoài việc cập nhật những hình ảnh công việc, Linh Thủy cũng thường xuyên chia sẻ những bộ hình đẹp và nhận được nhiều lời khen ngợi. BTV Hoài Anh thường xuyên khen đàn em xinh xuất sắc ở mỗi bộ hình.

Clip Linh Thủy khoe vẻ đẹp dịu dàng ngoài đời:

Hà Lan