MC Lại Văn Sâm thảnh thơi sau nghỉ hưu, ca sĩ Phương Mỹ Chi xin lỗi
13/10/2025 19:45
MC Lại Văn Sâm thảnh thơi sau nghỉ hưu, thường cùng con trai - đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng đi cà phê. Ca sĩ Phương Mỹ Chi xin lỗi vì sự cố âm thanh sau 12 năm làm nghề.
Tin sao Việt 13/10: Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng đăng tải ảnh mình và bố - MC Lại Văn Sâm cùng đội chiếc mũ với "2 số phận khác nhau". Sau nghỉ hưu, nam MC thảnh thơi, thường xuyên tụ họp gia đình và du lịch.
Ca sĩ Phương Mỹ Chi tiết lộ trang phục trình diễn ở sân khấu "Em xinh say hi". Cô vừa lên tiếng xin lỗi khán giả sau sự cố âm thanh trong concert vừa qua, tiết lộ đây là tình huống lần đầu gặp phải trong 12 năm làm nghề.