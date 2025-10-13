MC Lại Văn Sâm thảnh thơi sau nghỉ hưu, ca sĩ Phương Mỹ Chi xin lỗi

MC Lại Văn Sâm thảnh thơi sau nghỉ hưu, thường cùng con trai - đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng đi cà phê. Ca sĩ Phương Mỹ Chi xin lỗi vì sự cố âm thanh sau 12 năm làm nghề.

Tin sao Việt 13/10: Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng đăng tải ảnh mình và bố - MC Lại Văn Sâm cùng đội chiếc mũ với "2 số phận khác nhau". Sau nghỉ hưu, nam MC thảnh thơi, thường xuyên tụ họp gia đình và du lịch. Ca sĩ Phương Mỹ Chi tiết lộ trang phục trình diễn ở sân khấu "Em xinh say hi". Cô vừa lên tiếng xin lỗi khán giả sau sự cố âm thanh trong concert vừa qua, tiết lộ

đây là tình huống lần đầu gặp phải trong 12 năm làm nghề. NSND Tự Long tiết lộ ảnh hậu trường dự án mới cùng 2 đàn em Soobin Hoàng Sơn và Binz. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đưa con trai - bé Polo Huỳnh vi vu Australia - nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp của anh. Diễn viên Quỳnh Kool đăng ảnh tựa nàng thơ kèm chia sẻ: "30 tuổi có phải trẻ con đâu". Ca sĩ Bằng Kiều dù ngồi quán sang chảnh ở Hungary vẫn nhớ quán trà đá ven đường Hà Nội. MC Anh Tuấn hào hứng đón tuổi mới, bày tỏ hy vọng những kế hoạch sẽ thật trọn vẹn. Hoa hậu Thanh Thủy diện trang phục giản dị, tranh thủ check-in cảnh đẹp ở Thái Lan. Ca sĩ Quang Vinh thảnh thơi thưởng thức ly cà phê tại Paris, Pháp. Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi quây quần mừng sinh nhật cậu con trai thứ 2. Hoa hậu Phương Khánh đẹp nền nã với áo dài truyền thống. Ca sĩ Đoan Trang than thở mới qua Mỹ gần 1 tháng đã tăng 5kg. Diễn viên Hiếu Nguyễn ngẫu hứng tạo dáng với trăng đêm.