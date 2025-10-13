MC Lại Văn Sâm thảnh thơi sau nghỉ hưu, ca sĩ Phương Mỹ Chi xin lỗi

13/10/2025 19:45

MC Lại Văn Sâm thảnh thơi sau nghỉ hưu, thường cùng con trai - đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng đi cà phê. Ca sĩ Phương Mỹ Chi xin lỗi vì sự cố âm thanh sau 12 năm làm nghề.

Tin sao Việt 13/10: Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng đăng tải ảnh mình và bố - MC Lại Văn Sâm cùng đội chiếc mũ với "2 số phận khác nhau". Sau nghỉ hưu, nam MC thảnh thơi, thường xuyên tụ họp gia đình và du lịch. 
Ca sĩ Phương Mỹ Chi tiết lộ trang phục trình diễn ở sân khấu "Em xinh say hi". Cô vừa lên tiếng xin lỗi khán giả sau sự cố âm thanh trong concert vừa qua, tiết lộ 
đây là tình huống lần đầu gặp phải trong 12 năm làm nghề. 
batch_z7112346022164_7d34c2cde6df0f27f5390f420d144409.jpg
NSND Tự Long tiết lộ ảnh hậu trường dự án mới cùng 2 đàn em Soobin Hoàng Sơn và Binz. 
batch_hung 3 1760281693.jpg
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đưa con trai - bé Polo Huỳnh vi vu Australia - nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp của anh.
batch_558252443_3893885497421604_8902524782380036317_n.jpg
Diễn viên Quỳnh Kool đăng ảnh tựa nàng thơ kèm chia sẻ: "30 tuổi có phải trẻ con đâu".
batch_560048048_25340427838875064_8093068289726331662_n.jpg
Ca sĩ Bằng Kiều dù ngồi quán sang chảnh ở Hungary vẫn nhớ quán trà đá ven đường Hà Nội. 
batch_z7112346033142_b9337c30e86ff587a3acc42664dca0ca.jpg
MC Anh Tuấn hào hứng đón tuổi mới, bày tỏ hy vọng những kế hoạch sẽ thật trọn vẹn. 
batch_561160581_818279084474134_3333230071641514801_n.jpg
Hoa hậu Thanh Thủy diện trang phục giản dị, tranh thủ check-in cảnh đẹp ở Thái Lan. 
batch_z7112395904137_4c03348b47c943e92decee604e8c0eaf.jpg
Ca sĩ Quang Vinh thảnh thơi thưởng thức ly cà phê tại Paris, Pháp. 
batch_3 1760281690.jpg
Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi quây quần mừng sinh nhật cậu con trai thứ 2. 
batch_561225016_1885723188957915_2281146257483582766_n.jpg
Hoa hậu Phương Khánh đẹp nền nã với áo dài truyền thống. 
batch_z7112395889358_8ff0379bea943f3eedabf82150adafca.jpg
Ca sĩ Đoan Trang than thở mới qua Mỹ gần 1 tháng đã tăng 5kg. 
batch_z7112346038696_0f434337b46685737704327ef9ab1172.jpg
Diễn viên Hiếu Nguyễn ngẫu hứng tạo dáng với trăng đêm. 
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/sao-viet-13-10-2025-mc-lai-van-sam-thanh-thoi-nghi-huu-phuong-my-chi-xin-loi-2452299.html
