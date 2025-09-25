MC Lại Văn Sâm bức xúc vì bị mạo danh trục lợi

Mới đây, nhà báo Lại Văn Sâm lên tiếng về việc bị nhiều tài khoản mạo danh để trục lợi suốt thời gian qua. Ông bày tỏ bức xúc: "Gần đây, tôi được rất nhiều người, cả người quen và không quen, hỏi có phải bài này, bài kia (lấy tên hoặc đăng ảnh, thậm chí nhại giọng tôi...) là của tôi thật không. Tôi xin khẳng định chỉ có duy nhất trang Facebook có tích xanh này. Tôi không tham gia bất kỳ hoạt động nào trên các mạng xã hội khác.

Tất cả những bài viết rao giảng đạo lý, phê phán, chỉ trích ai đó, khuyên răn, quảng cáo, soi mói… sử dụng tên tôi, ảnh tôi, giọng tôi hay thậm chí hình ảnh của tôi đều là giả mạo, lừa đảo".