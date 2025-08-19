MC 'Gặp nhau cuối tuần' sống chung bạo bệnh, U60 bình yên bên con trai sau đổ vỡ

Chương trình Gặp nhau cuối tuần từng là điểm hẹn không thể bỏ lỡ mỗi thứ 7 hàng tuần trên VTV. Chương trình tạo làn gió mới trong cách tiếp cận chủ đề xã hội bằng phong cách hài hước, châm biếm nhưng mang tính giáo dục cao.

Vì vậy, Gặp nhau cuối tuần trở thành bệ phóng cho nhiều tài năng nghệ thuật, trong số đó có MC Thảo Vân. Bản thân Thảo Vân từng thừa nhận Gặp nhau cuối tuần mang đến cho cô cả thanh xuân, tình yêu và rất nhiều thứ.

"Có thể nói, cuộc sống ở những năm tháng đẹp nhất của tôi gắn với chương trình này", MC thổ lộ.

MC Thảo Vân dẫn dắt "Gặp nhau cuối tuần" suốt nhiều năm.

MC Thảo Vân sinh năm 1970 tại Lạng Sơn. Cô bén duyên với nghề dẫn chương trình từ những năm 1990 nhờ tích cực tham gia công tác đoàn, hội thời sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, cô dẫn một số chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam và nhanh chóng trở được khán giả yêu thích.