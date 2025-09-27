MC Fox News xin lỗi sau phát ngôn kêu gọi “đánh bom” trụ sở Liên Hợp Quốc

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric ngày 27/9 cho biết tổ chức này đã “bị sốc” khi MC Jesse Watters của Fox News kêu gọi đánh bom trụ sở Liên Hợp Quốc, liên quan đến sự cố Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp phải với thang cuốn và máy nhắc chữ trong phiên họp Đại hội đồng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania gặp sự cố thang cuốn khi đến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 80. Ảnh: Reuters

Theo ông Dujarric, Watters đã gửi lời xin lỗi riêng tới bà Melissa Fleming, Trưởng bộ phận truyền thông toàn cầu của Liên Hợp Quốc, sau khi tổ chức này liên hệ với Fox News về phát ngôn gây tranh cãi. Hiện Fox News chưa đưa ra bình luận chính thức.

“Không có gì buồn cười hay mỉa mai khi kêu gọi đánh bom, tấn công khí độc hay phá hủy trụ sở này. Kiểu ngôn ngữ đó là không thể chấp nhận được”, ông Dujarric nhấn mạnh. Ông nhắc lại rằng Liên Hợp Quốc từng mất nhiều nhân viên trong các vụ tấn công ở Baghdad, Algiers và Abuja, nên hiểu rõ sự nghiêm trọng của những lời đe dọa này.

Hôm 24/9, MC Jesse Watters đã đưa ra phát biểu trên sóng Fox News khi bình luận về bài diễn văn của ông Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong sự kiện, ông Trump đã chỉ trích việc thang cuốn dừng đột ngột ngay khi ông và phu nhân Melania bước lên, cũng như sự cố máy nhắc chữ khi ông lên bục phát biểu.

Watters nói trên sóng: “Chúng ta cần rời khỏi Liên Hợp Quốc hoặc ném bom tổ chức này. Có lẽ dùng khí độc… chúng ta cần phá hủy nó”.

Liên Hợp Quốc khẳng định sự cố thang cuốn nhiều khả năng do quay phim Nhà Trắng vô tình kích hoạt cơ chế an toàn. Vấn đề máy nhắc chữ cũng thuộc trách nhiệm của phía Mỹ điều hành.

Hơn 150 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng năm nay trong bối cảnh an ninh được thắt chặt nghiêm ngặt.