Mbappe lập công, Pháp thắng Ukraine ngày ra quân vòng loại World Cup

Trận đấu diễn ra tại sân Tarczynski Arena (Ba Lan), nơi Ukraine chọn làm sân nhà tạm thời trong tình hình căng thẳng ở quê nhà vì xung đột với Nga, để tiếp đón tuyển Pháp. Với lực lượng vượt trội, Pháp nhanh chóng áp đặt thế trận và sớm tạo được sự khác biệt.



Hai đội gặp nhau trên sân trung lập tại Ba Lan

Mới phút thứ 10, Bradley Barcola thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang để Michael Olise tung cú sút quyết đoán, mở tỉ số cho "Les Bleus". Đây là bàn thắng thứ 3 của Olise chỉ sau bốn trận khoác áo tuyển Pháp, cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng của tài năng trẻ đang khoác áo Bayern Munich.