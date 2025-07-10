Mbappe đang điều trị chấn thương

Trước đó, giữa PSG và đội tuyển Pháp từng xảy ra căng thẳng, sau khi Ousmane Dembele và Desire Doue dính chấn thương trong trận thắng Ukraine ở vòng loại.

Hiện tại, Les Bleus đang dẫn đầu bảng D với hai trận toàn thắng. Họ sẽ tiếp Azerbaijan tại sân Parc des Princes ngày 9-10, trước khi làm khách Iceland ba ngày sau.

Ở một diễn biến khác, Memphis Depay – chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử tuyển Hà Lan – sẽ vắng mặt ở trận gặp Malta ngày 8-10 do bị mất hộ chiếu tại Brazil, nơi anh đang chơi cho CLB Corinthians.

Cầu thủ 31 tuổi vừa phá kỷ lục của Robin van Persie với 52 bàn thắng sau cú đúp trong trận thắng Lithuania 3-2, nhưng sẽ không thể nâng cao thành tích trước Malta (đội mà Hà Lan từng thắng 8-0 ở lượt đi).

Tại buổi họp báo, HLV Ronald Koeman cho biết: “Kế hoạch của tôi trong tuần này phải thay đổi một chút. Memphis sẽ không đá chính. Cậu ấy không tìm thấy hộ chiếu ở Brazil và ra sân bay mà không có nó – tất nhiên là không được, kể cả khi bạn là Memphis. Cậu ấy đang bay về bằng hộ chiếu tạm và sẽ có mặt ở Hà Lan sáng thứ Ba. Ai cũng có quyền đi muộn một lần mà”.