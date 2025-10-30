Mazda CX-5 đời mới lần đầu xuất hiện, chờ ngày về Việt Nam

Mẫu xe trưng bày tại sự kiện thuộc phiên bản tiêu chuẩn dành cho thị trường châu Âu, sở hữu màu sơn ngoại thất Soul Red Crystal - sắc đỏ biểu tượng của Mazda.

Về thiết kế, Mazda CX-5 mới vẫn áp dụng ngôn ngữ Kodo quen thuộc nhưng theo phong cách thể thao và hiện đại hơn, đồng thời vẫn giữ nét thanh lịch đặc trưng của Mazda.

Phần đầu xe thấp hơn, bề ngang rộng hơn tạo dáng vững chãi. Xe có cụm đèn pha mới xếp chồng, kết hợp với hai dải LED hình chữ L thanh mảnh.

Lưới tản nhiệt tối giản hơn, có viền màu đen bên dưới tạo sự liền mạch với hệ thống đèn. Cản trước cũng được thiết kế thể thao hơn với hốc gió mở rộng.