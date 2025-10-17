Mayhomes góp phần lan tỏa giá trị sống xanh cùng Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

‏Vinhomes Green Paradise Cần Giờ: Hình mẫu ESG++ tiên phong, mở ra kỷ nguyên đô thị tái tạo‏

‏Trong kỷ nguyên mà biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và áp lực đô thị hóa đang trở thành những thách thức toàn cầu, khái niệm ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) không còn là một khẩu hiệu thời thượng mà đã trở thành một chuẩn mực phát triển tất yếu. Ở các quốc gia tiên tiến, ESG đang được xem là “tấm hộ chiếu” để các đô thị bước vào thời kỳ mới: Xanh - thông minh - tái tạo - thích ứng.‏

‏Nắm bắt xu hướng này, sự kiện “Paradise Is Calling” mang đến các giải pháp phát triển đô thị xanh không chỉ được bàn từ góc độ lý thuyết mà còn gắn kết với thực tiễn vận hành thị trường bất động sản.‏

‏ Sự kiện “Paradise Is Calling” quy tụ các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách, cộng đồng.‏