Mayhomes góp phần lan tỏa giá trị sống xanh cùng Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ: Hình mẫu ESG++ tiên phong, mở ra kỷ nguyên đô thị tái tạo
Trong kỷ nguyên mà biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và áp lực đô thị hóa đang trở thành những thách thức toàn cầu, khái niệm ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) không còn là một khẩu hiệu thời thượng mà đã trở thành một chuẩn mực phát triển tất yếu. Ở các quốc gia tiên tiến, ESG đang được xem là “tấm hộ chiếu” để các đô thị bước vào thời kỳ mới: Xanh - thông minh - tái tạo - thích ứng.
Nắm bắt xu hướng này, sự kiện “Paradise Is Calling” mang đến các giải pháp phát triển đô thị xanh không chỉ được bàn từ góc độ lý thuyết mà còn gắn kết với thực tiễn vận hành thị trường bất động sản.
Sự kiện “Paradise Is Calling” quy tụ các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách, cộng đồng.
Sự kiện diễn vào 14h, Thứ Bảy, ngày 18/10/2025 tại Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội với quy mô 400 khách, quy tụ các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách, cộng đồng.
Với lợi thế địa hình độc đáo “tựa rừng - hướng biển”, nằm trong khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, Cần Giờ được xem là nơi hội tụ các giá trị tự nhiên ưu việt, tương đồng với những trung tâm du lịch - sinh thái hàng đầu khu vực.
Dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, đại dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam, được định vị trở thành biểu tượng ESG++ đầu tiên của thị trường bất động sản trong nước.
Dự án được thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn ESG mở rộng, bổ sung hai trụ cột: Regeneration (tái sinh) và Resilience (thích ứng), hướng tới xây dựng một “đô thị tái tạo”. Hệ thống năng lượng vận hành hoàn toàn từ điện gió, năng lượng mặt trời và pin lưu trữ xanh, kết hợp với trung tâm ESG Hub ứng dụng AI, tạo ra một mô hình đô thị không phát thải thực chất.
“Khi ESG trở thành nền tảng vận hành đô thị, giá trị không chỉ nằm ở tài sản bất động sản mà còn ở chất lượng sống, khả năng tái tạo và thương hiệu đô thị trên bản đồ toàn cầu”, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam chia sẻ.
Mayhomes tiếp tục đồng hành cùng chuỗi sự kiện của Vinhomes Green Paradise
Là đại lý phân phối hạng Kim cương của CĐT Vinhomes, Mayhomes tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi đồng hành cùng chuỗi sự kiện Vinhomes Green Paradise, góp phần lan tỏa tầm nhìn về mô hình đô thị xanh - thông minh - bền vững.
Mayhomes, đại lý phân phối chính thức dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
Không chỉ ghi dấu bằng hàng loạt thành tích bán hàng ấn tượng, Mayhomes còn được biết đến là đơn vị tiên phong trong ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh bất động sản. Mayhomes online là công cụ đắc lực giúp các chuyên viên kinh doanh cập nhật nhanh chóng, chính xác về dự án, chính sách, tiến độ và giỏ hàng…
Mayhomes Online được update liên tục, đảm bảo tính chuẩn chỉnh, minh bạch, giúp các chuyên viên tư vấn khách hàng dễ dàng, chuyên nghiệp và tin cậy. Đây chính là lợi thế cạnh tranh giúp Mayhomes duy trì vị thế một trong những đại lý chuyên nghiệp, hiệu quả và uy tín hàng đầu hệ thống Vinhomes.
Việc đồng hành cùng Vinhomes Green Paradise xuyên suốt chuỗi sự kiện thể hiện cam kết mạnh mẽ của Mayhomes trong việc lan tỏa giá trị ESG – phát triển bền vững, kiến tạo giá trị sống xanh, nhân văn và trường tồn cho cộng đồng.
Sự kiện cuối tuần này hứa hẹn sẽ là dịp để Mayhomes cùng các đối tác chiến lược của Vinhomes gặp gỡ, kết nối và chia sẻ góc nhìn về xu hướng đô thị ESG – mở ra một chương mới cho bất động sản Việt Nam.
