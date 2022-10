‘Máy chạy’ của Tottenham đột ngột qua đời

Gian Piero Ventrone là HLV thể lực nổi tiếng của Ý với biệt danh 'The Marine' (Thủy quân lục chiến) vì quan điểm tập luyện hà khắc. Ông bắt các cầu thủ phải chạy liên tục cho đến khi phát nôn trên nền nhạc của bản giao hưởng “Ride of the Valkyries”. Cứ mỗi khi một cầu thủ bỏ cuộc, anh ta phải giật một chiếc chuông ra hiệu và ông gọi đó là “tiếng chuông xấu hổ”.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của ông là làm việc cùng Marcelo Lippi tại ĐT Ý và VĐTG năm 2006.

Ventrone bắt đầu sự nghiệp tại Juventus với huyền thoại Marcelo Lippi và Carlo Ancelotti từ 1994 – 2004. Thời điểm này, Antonio Conte chính là học trò của ông tại Turin nên hiểu rất rõ phương pháp thể lực của Ventrone. Vì thế khi trở lại Anh dẫn dắt Tottenham, người đầu tiên ông muốn đưa đi cùng chính là Ventrone.

Marcelo Lippi cũng xem ông là “cận thần” số 1 nên khi lên nắm quyền ĐTQG Ý ông đã đem Ventrone đi cùng. Đỉnh cao sự nghiệp của vị trợ lý này chính là cùng Ý vô địch World Cup 2006 tại Đức.

Ở Juventus, các cầu thủ đều kinh hãi trước Gian Piero Ventrone, theo lời kể của ký giả lừng danh Simon Kuper vào năm 1998 trên The Guardian: Gianluca Vialli căm phẫn Ventrone tới nỗi có lần cựu tiền đạo này nhốt vị chuyên gia thể lực vào trong một nhà kho, báo cảnh sát và khai rằng đang có một tên thần kinh cực kỳ nguy hiểm với vũ trang xông vào CLB.