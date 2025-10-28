Máy cày giúp dân chạy lũ, đưa sản phụ, người bệnh đi cấp cứu

Nhiều khu dân cư tại xã Nam Hải Lăng còn ngập lụt

Xã Nam Hải Lăng là nơi bị ngập sâu nhất ở tỉnh Quảng Trị, đường vào khu dân cư phần lớn bị ngập, nhiều nơi hơn 1 mét rưỡi. Trong ngày 28/10, nước lũ tràn về, gây ngập sâu ở vùng trũng ven sông Ô Lâu thuộc thôn An Thơ, Phú Kinh, Hội Điền, Mỹ Chánh, Hưng Nhơn, Câu Nhi. Do nước dâng cao, các trường học trên địa bàn xã đã cho học sinh nghỉ học.

Trong những ngày mưa lũ, xuất hiện hình ảnh một người thanh niên lái chiếc máy cày băng qua cơn lũ để đưa người dân rời khỏi vùng nguy hiểm, đưa một sản phụ đến kịp thời đến bệnh viện sinh con. Đó là anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Giữa bốn bề nước lũ, nhiều hộ dân bị cô lập, có những con người bình dị, sẵn sàng giúp đỡ đồng bào, trong khi gia đình của anh cũng nằm ở vùng ngập lụt.

Anh Phụng dùng máy cày chở người dân đi tránh lũ, chở sản phụ đi bệnh viện

Anh Nguyễn Phụng kể lại, từ sáng sớm nay anh đã lái máy cày đưa 1 sản phụ đi bệnh viện. Nhà của sản phụ này ở vùng trũng thấp, bốn bề nước bao vây, ghe thuyền lúc đó di chuyển rất nguy hiểm. Sau khi chở sản phụ này lên chỗ cao có thể đón xe khách đi bệnh viện, anh Phụng quay lại thôn chở 1 người bệnh vượt lũ đi đến cơ sở y tế.

“Khi 5 giờ sáng đến giờ tôi chở 8 chuyến. Trong đó có chở một người đi sinh tại bệnh viện Trung ương Huế, một người bị bệnh. Bà con vùng sâu, vùng xa tôi cũng về chở, xe của tôi có khả năng xuống chỗ được chỗ nào, tôi sẽ tới chở hết. Khi nào nước lũ lên quá to, xe tôi không thể chạy được nữa thì tôi không chở được mọi người, mưa lũ thế này giúp được bà con được chừng nào hay chừng đó. Mình không có của cải để giúp bà con nên có sức lực thì hỗ trợ mọi người chạy lũ”.

Anh Phụng và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ

Rất nhiều bà con trong xã được anh Nguyễn Phụng và chiếc máy cày của gia đình anh cứu giúp chạy lũ. Chiếc máy cày ngày thường là phương tiện mưu sinh, trong mưa lũ trở thành “chiếc xe cứu hộ” đặc biệt, đưa những bà con làng xóm thân thuộc chạy lũ, vượt những vùng nước sâu, cứu người trong các tình huống khẩn cấp.

Ông Nguyễn Bá Chánh, ở thôn Vân Quỹ, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tâm sự, nước lên nhanh, nhiều hộ gia đình ở ven sông không kịp trở tay. Rất may chính quyền địa phương, các lực lượng đã có mặt kịp thời tại các nơi xung yếu giúp dân kê cao đồ đạc, tránh thiệt hại cho người dân. “Bà con chúng tôi ở vùng sâu, vùng xa của xã và trũng thấp, nước ngập quá lớn. Nước lên vào nhà rồi, rất may nhờ có anh Phụng lái máy cày về chở bà con đi lên vùng cao để tránh lũ, nếu không có xe máy cày chở lên là chúng tôi chịu cứng, mắc kẹt ở trong lũ luôn”.

Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị vẫn còn hơn 600 hộ dân bị ngập

Mưa lũ những ngày qua tại phía Nam tỉnh Quảng Trị cũng làm 1 người mất tích. Khoảng 21 giờ ngày 27/10, ông Trịnh Đình Thiệp, 57 tuổi, trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trước đây, nay là xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị ra sông Thạch Hãn để vớt gỗ tạp. Tuy nhiên, rất lâu gia đình không thấy ông Thiệp trở về. Khi đi, ông Thiệp chèo một chiếc thuyền nhỏ. Chính quyền xã Ái Tử cùng lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm ông Thiệp nhưng chưa có kết quả. Những ngày qua, trên địa bàn xã Ái Tử, mưa lớn, nước sông Thạch Hãn dâng cao, chảy xiết.

Người dân vùng trũng dùng đò di chuyển trong nước lũ

Công an xã Mỹ Thủy cứu 2 tài xế xe tải bị mắc kẹt giữa nước lũ

Người dân dùng ghe di chuyển trên đường thôn ngập nước