Máy bay rơi ở thủ đô của Kenya, 6 người thiệt mạng

Phương Anh/VOV1 (biên dịch) Nguồn: Reuters| 08/08/2025 08:50

6 người thiệt mạng khi một máy bay nhỏ rơi xuống khu dân cư đông đúc ở thủ đô Nairobi, Kenya ngày 7/8.

Một quan chức địa phương cho biết, chiếc máy bay Cessna thuộc Tổ chức Bác sĩ Hàng không AMREF, đang trên đường bay đến Hargeisa - thủ phủ của vùng Somaliland thuộc Somalia thì gặp nạn.

may bay roi o thu do cua kenya, 6 nguoi thiet mang hinh anh 1
Máy bay Cessna gặp nạn. (Ảnh: Reuters)

Giới chức địa phương xác nhận các nạn nhân xấu số bao gồm 4 người trên máy bay và 2 người dưới mặt đất. Cơ quan Hàng không Dân dụng Kenya cho biết chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Wilson lúc 14h14 (giờ địa phương) và mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu chỉ ba phút sau đó.

Các vụ tai nạn liên quan đến máy bay cỡ nhỏ khá phổ biến ở khu vực Đông Phi. Vào tháng 4 năm ngoái, Tổng tư lệnh quân đội Kenya cùng 9 người khác cũng đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng quân sự của họ bị rơi ngay sau khi cất cánh.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/may-bay-roi-o-thu-do-cua-kenya-6-nguoi-thiet-mang-post1221025.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/may-bay-roi-o-thu-do-cua-kenya-6-nguoi-thiet-mang-post1221025.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Máy bay rơi ở thủ đô của Kenya, 6 người thiệt mạng
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO