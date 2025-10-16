Máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gặp sự cố, phải hạ cánh khẩn cấp

Ngày 15-10, Lầu Năm Góc cho biết máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã phải hạ cánh tại Anh do kính chắn gió bị nứt. Việc hạ cánh này nằm ngoài dự kiến chuyến bay khi ông Hegseth trở về Mỹ sau khi dự họp tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Brussels (Bỉ), theo tờ Guardian.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell thông báo trên mạng xã hội X rằng: "Máy bay đã hạ cánh theo đúng quy trình tiêu chuẩn và mọi người trên máy bay, bao gồm Bộ trưởng Hegseth, đều an toàn".