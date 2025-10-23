Máy bay chở thủ tướng Úc hạ cánh khẩn cấp tại Mỹ

Theo Fox News. chiếc máy bay KC-30A của Không quân hoàng gia Úc (RAAF) đã chuyển hướng và hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Lambert-St.Louis tại TP St. Louis, bang Missouri vào tối 21-10 (giờ địa phương), chỉ vài giờ sau khi rời thủ đô Washington D.C - Mỹ.

Chuyến bay khởi hành từ căn cứ quân sự Joint Base Andrews lúc 17 giờ 15 phút và phải hạ cánh khẩn cấp vào khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày.