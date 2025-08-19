Máy bay chở 273 người bất bốc cháy giữa không trung

Vụ việc xảy ra tối 16/8, chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Corfu lúc 20h (giờ địa phương). Có tổng cộng 273 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thời điểm xảy ra sự việc.
Khi máy bay ở độ cao khoảng 460 mét, động cơ bên phải bất ngờ gặp sự cố và bốc cháy. Người dân địa phương xác nhận nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Đoạn video được ghi lại cho thấy những tia sáng màu cam chói lóa xuất hiện từ động cơ bên phải của máy bay.
Phi công ngay lập tức ngắt động cơ bị hỏng và kiểm soát máy bay bằng động cơ còn lại trước khi quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Brindisi (Ý).
May mắn, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều được sơ tán an toàn. Một số nguồn tin ban đầu cho rằng sự cố có thể xuất phát từ va chạm với chim. Cũng có những chuyên gia hàng không sau đó khẳng định, sự cố không phải là hỏa hoạn mà là hiện tượng cháy tạm thời bên trong động cơ, bắt nguồn từ sự cố ở bộ phận máy nén.
Trong một tuyên bố chính thức, đại diện hãng hàng không Condor cho biết muốn gửi tới hành khách lời xin lỗi bởi sự cố bất tiện. Hãng bay khẳng định, sự an toàn của hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi tình huống.
Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được bố trí nghỉ qua đêm tại một khách sạn và dự kiến sẽ khởi hành đến điểm đến cuối cùng vào ngày 17/8.