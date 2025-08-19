Máy bay chở 273 người bất bốc cháy giữa không trung

Vụ việc xảy ra tối 16/8, chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Corfu lúc 20h (giờ địa phương). Có tổng cộng 273 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thời điểm xảy ra sự việc.

Khi máy bay ở độ cao khoảng 460 mét, động cơ bên phải bất ngờ gặp sự cố và bốc cháy. Người dân địa phương xác nhận nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Đoạn video được ghi lại cho thấy những tia sáng màu cam chói lóa xuất hiện từ động cơ bên phải của máy bay.