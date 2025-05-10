Máy bay bốc khói ở sân bay Tân Sơn Nhất khi chuẩn bị cất cánh ra Hà Nội

N. Huyền| 05/10/2025 19:51

Tàu bay vừa được đẩy ra đường lăn chuẩn bị cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Hà Nội thì gặp trục trặc kỹ thuật, bốc khói tại động cơ số 2.

Xem Clip khói bốc từ động cơ máy bay:

Theo nguồn tin của VietNamNet, lúc 7h37 ngày 4/10, tàu A321-530 của một hãng hàng không trong nước từ TPHCM đi Hà Nội thì gặp sự cố.

Cụ thể, khi tàu bay vừa được đẩy ra đường lăn, sân bay Tân Sơn Nhất thì gặp trục trặc kĩ thuật. Khói bốc ra tại động cơ số 2. Sau đó, tàu được quay lại bến 40. Hãng hàng không này đã cho hành khách vào lại nhà ga và đổi tàu khác. Chuyến bay được cất cánh lại lúc 10h35.

Được biết, sự cố được xem là nghiêm trọng (xảy ra cháy trong khi khách đang trên tàu bay và máy bay cũng đang trên khu vực khai thác tàu bay) nhưng hãng hàng không này đã không báo cáo ngay sự việc.

Xác nhận sự việc với VietNamNet, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, sự việc xảy ra vào sáng 4/10. 

“Sau khi tàu bay đẩy từ vị trí bãi 40 ra đường băng, khi khởi động động cơ số 2 thì phát lửa. Lúc đó, cảnh giới đã thông báo cho cơ trưởng. Nhận tin, cơ trưởng đã tắt động cơ số 2 thì không còn lửa. 

Ngay sau đó, tàu được kéo về bãi đậu 40 và di dời hành khách xuống. Tổng số hành khách trên chuyến bay 142 và 56 kiện hành lý”, ông Phương thông tin.

Ngay sau khi nắm được sự việc, Cảng vụ đã phối hợp với các đơn vị báo cáo gửi về Cục Hàng không Việt Nam. Cục Hàng không Việt Nam đã thành lập ngay tổ điều tra sự cố. Trong ngày hôm qua (4/10), cán bộ của Cục cũng đã vào làm rõ sự việc. 

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tau-bay-boc-khoi-khi-chuan-bi-cat-canh-tu-tphcm-di-ha-noi-2449411.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/tau-bay-boc-khoi-khi-chuan-bi-cat-canh-tu-tphcm-di-ha-noi-2449411.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Máy bay bốc khói ở sân bay Tân Sơn Nhất khi chuẩn bị cất cánh ra Hà Nội
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO