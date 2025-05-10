Máy bay bốc khói ở sân bay Tân Sơn Nhất khi chuẩn bị cất cánh ra Hà Nội

Theo nguồn tin của VietNamNet, lúc 7h37 ngày 4/10, tàu A321-530 của một hãng hàng không trong nước từ TPHCM đi Hà Nội thì gặp sự cố.

Cụ thể, khi tàu bay vừa được đẩy ra đường lăn, sân bay Tân Sơn Nhất thì gặp trục trặc kĩ thuật. Khói bốc ra tại động cơ số 2. Sau đó, tàu được quay lại bến 40. Hãng hàng không này đã cho hành khách vào lại nhà ga và đổi tàu khác. Chuyến bay được cất cánh lại lúc 10h35.

Được biết, sự cố được xem là nghiêm trọng (xảy ra cháy trong khi khách đang trên tàu bay và máy bay cũng đang trên khu vực khai thác tàu bay) nhưng hãng hàng không này đã không báo cáo ngay sự việc.