Mẫu xe nào bị mất giá nhanh nhất sau 3 năm sử dụng?

12/10/2025 08:53

Một báo cáo thị trường ô tô tại Anh vừa công bố danh sách những mẫu xe mất giá nhanh nhất sau ba năm sử dụng, trong đó đáng chú ý là một mẫu xe điện Trung Quốc GWM Ora 03, bị đánh giá là “rớt giá kỷ lục” khi chỉ giữ được 25,8% giá trị ban đầu.

Theo dữ liệu của CDL Vehicle Information Services, trung bình một chiếc xe tại Anh giữ lại được 47,7% giá bán sau ba năm và quãng đường khoảng 58.000 km. Tuy nhiên, xe điện (EV) là nhóm mất giá nhanh nhất, chỉ giữ được khoảng 44,8% giá trị, thấp hơn xe xăng (48,6%) và xe hybrid (50,3%).

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính đến từ chính sách trợ giá xe điện của chính phủ, cùng việc các hãng xe giảm giá mạnh để đáp ứng chỉ tiêu doanh số, khiến giá trị xe cũ bị kéo xuống. Ngoài ra, công nghệ pin và tầm hoạt động liên tục được cải tiến cũng khiến xe đời cũ nhanh chóng lỗi thời.

Theo bảng xếp hạng, mẫu GWM Ora 03 48kWh Pure+ có giá mới khoảng 31.995 bảng Anh (tương đương hơn 1 tỷ đồng), nhưng sau ba năm chỉ còn 8.250 bảng, mất hơn 24.000 bảng (khoảng 750 triệu đồng). Xếp sau là Nissan Leaf (giữ 26,5%) và Jaguar I-Pace (28%).

Ngược lại, nhóm xe giữ giá tốt nhất thuộc về các mẫu SUV cao cấp. Dẫn đầu là Mercedes G-Class Electric, vẫn giữ 70,1% giá trị sau ba năm. Theo sau là Land Rover Defender 90 (69,4%) và Porsche 911 GT3 (69,2%). Một số mẫu bình dân như Dacia Bigster hay Toyota Land Cruiser cũng có tỷ lệ khấu hao thấp, giữ được trên 60% giá trị.

Kết quả cho thấy sức hấp dẫn của xe điện tại Anh đang giảm dần, khi thị trường xe cũ phản ánh tâm lý người dùng còn thận trọng với công nghệ pin, chi phí thay thế và độ bền theo thời gian.

