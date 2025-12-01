Mẫu xe nào bị mất giá nhanh nhất sau 3 năm sử dụng?

Theo bảng xếp hạng, mẫu GWM Ora 03 48kWh Pure+ có giá mới khoảng 31.995 bảng Anh (tương đương hơn 1 tỷ đồng), nhưng sau ba năm chỉ còn 8.250 bảng, mất hơn 24.000 bảng (khoảng 750 triệu đồng). Xếp sau là Nissan Leaf (giữ 26,5%) và Jaguar I-Pace (28%).

Ngược lại, nhóm xe giữ giá tốt nhất thuộc về các mẫu SUV cao cấp. Dẫn đầu là Mercedes G-Class Electric, vẫn giữ 70,1% giá trị sau ba năm. Theo sau là Land Rover Defender 90 (69,4%) và Porsche 911 GT3 (69,2%). Một số mẫu bình dân như Dacia Bigster hay Toyota Land Cruiser cũng có tỷ lệ khấu hao thấp, giữ được trên 60% giá trị.

Kết quả cho thấy sức hấp dẫn của xe điện tại Anh đang giảm dần, khi thị trường xe cũ phản ánh tâm lý người dùng còn thận trọng với công nghệ pin, chi phí thay thế và độ bền theo thời gian.

Theo Dailymail