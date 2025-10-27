Mẫu xe châu Âu từng đến Việt Nam lập kỷ lục thế giới

Trong suốt hành trình hơn 2.800 km, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 2,61 lít/100 km, thấp hơn rất nhiều so con số 4,8 lít/100 km được nhà sản xuất công bố. Những yếu tố như mâm 16 inch nhỏ gọn, chế độ lái Eco, cùng trọng lượng chỉ 1.590 kg giúp cải thiện hiệu suất nhiên liệu, từ đó kéo dài quãng đường cho chiếc Superb.

Tay đua Marczyk cho biết bản thân không khai thác hết sức mạnh của động cơ dầu này. Để tối ưu lộ trình, một xe hỗ trợ chạy phía trước vài km nhằm thông báo tình hình giao thông, giúp anh hạn chế phanh gấp và tăng tốc mượt mà hơn.

Sau khi lập kỷ lục, Marczyk cho biết sẽ hướng tới mục tiêu chạy 3.000 km với một bình nhiên liệu. Tay đua này tin rằng điều này là khả thi, nếu dùng dầu diesel cao cấp và có điều kiện thời tiết và đường sá thuận lợi hơn.

Trở lại với Skoda Superb, mẫu xe này từng được đưa về Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Vietnam Motor Show 2024. Xe khi đó cũng sở hữu động cơ diesel nhưng là phiên bản dáng wagon.

Skoda Superb xuất hiện tại Triển lãm VMS 2024.

Kỷ lục Guinness của Skoda Superb chứng minh rằng xe máy dầu vẫn là vua tiết kiệm nhiên liệu cho những chuyến đi đường dài. Dẫu vậy, động cơ diesel đang dần lui vào dĩ vãng khi các hãng xe có xu hướng chuyển sang hệ truyền động hybrid, nhằm đáp ứng quy định khí thải ngày càng nghiêm ngặt.

Chính tập đoàn Volkswagen - công ty mẹ của Skoda cũng đang từng bước loại bỏ động cơ dầu. Tùy chọn này đã biến mất trên các mẫu xe nhỏ như Polo hay Fabia, và hiện chỉ còn tồn tại trên Golf, Octavia và một số dòng lớn hơn.