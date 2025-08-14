Mẫu xe bán tải ăn khách tại Thái Lan nhưng về Việt Nam vẫn 'lẹt đẹt' cuối bảng

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 7 vừa qua, thị trường trong nước tiêu thụ tổng cộng 2.302 chiếc xe bán tải, tăng 13,3% so với tháng 6 (với 2.031 chiếc). Số lượng xe bán tải chiếm khoảng 6,9% tổng lượng xe bán ra của toàn thị trường trong tháng 7.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 13.631 chiếc xe bán tải các loại được bàn giao tới tay khách Việt, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.