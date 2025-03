Mâu thuẫn từ việc mượn quần áo, nữ sinh lớp 7 ở Phú Yên bị đánh dã man

Ngày 6/3 C. nhắn tin qua facebook cho N. hỏi mượn váy để mặc đi dự sinh nhật, nhưng N. không cho mượn. Sau đó, cả hai nhắn tin qua lại và nảy sinh mâu thuẫn.

Đến chiều 9/3, N. chở 2 người bạn sang xã Xuân Thịnh, khi đến khu vực lăng ông Hòa Hiệp thì gặp C. và Tiên (bạn của C.) đang đi bộ. Nhóm của N. kéo C. và Tiên lên xe máy chở đến khu vực gần điểm Trường tiểu học Hòa Hiệp thả xuống và đánh C. sau đó quay clip.