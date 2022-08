Mẫu thuẫn tranh giành khách, tài xế bị 2 người tấn công dã man trên xe

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài gần 5 phút ghi lại cảnh nam tài xế bị 2 người đánh đập dã man ngay trên xe khách.

Bất chấp sự căn ngăn, 2 người đàn ông đã dùng tay, mũ cối đánh tới tấp vào đầu, mặt của nam tài xế và yêu cầu anh này phải xuống xe quỳ xin lỗi.

Sự việc trên được camera hành trình trên xe ghi lại và khiến nhiều người bức xúc, lên án hành vi côn đồ của 2 người đàn ông trên.

Trưa 1/8, trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Nhung (49 tuổi, trú tại thị trấn Ba Đồn, Quảng Bình), chủ nhà xe Hồng Nhung cho biết, tài xế bị hành hung trong clip trên là con trai bà, tên Nguyễn Viết Lương (23 tuổi, trú tại Ba Đồn).

Theo bà Nhung, sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 30/7, tại khu vực Dốc Miếu (Gio Linh, Quảng Trị). Lúc này, anh Lương điều khiển xe BKS 73B-005.09 lưu thông trên QL1, theo hướng Quảng Bình - Thừa Thiên Huế, khi đến địa điểm trên bất ngờ bị một ô tô 4 chỗ tạt ngang rồi chặn trước đầu xe.