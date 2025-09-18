Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên dùng dao truy sát đôi nam, nữ trên phố

Phạm Công| 18/09/2025 17:59

Do mâu thuẫn tình cảm, thấy chị Q. đi với anh B. trên đường, Dũng đã dùng dao bầu lao tới đâm nhiều nhát vào 2 nạn nhân khiến một người gục tại chỗ.

Ngày 18/9, đại diện lãnh đạo xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 8h cùng ngày trên địa bàn.

Theo đó vào thời điểm trên, camera nhà dân ghi lại cảnh một người mặc áo đen, tay cầm dao nhọn lao tới một cặp nam, nữ đang đi xe máy trên đường.

Khi tiếp cận, người này đâm liên tiếp vào hai nạn nhân khiến người phụ nữ nằm gục tại chỗ, người đàn ông bỏ chạy được.

Sau khi thực hiện hành vi, người đàn ông áo đen đã lên xe máy tẩu thoát.

548887096_122254437980226044_5681273566400500207_n.jpg
Vụ việc được camera nhà dân ghi lại. Ảnh: Đ.X

Nhận được tin báo, công an vào cuộc xác định nghi phạm là Vương Văn Dũng (SN 1995, trú xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên).

Đối tượng Dũng sau đó đã bị tạm giữ để điều tra. Theo lời khai ban đầu, Dũng và chị Q. có quan hệ tình cảm, khi thấy chị này cũng có quan hệ tình cảm với anh B. thì tỏ ra ghen tuông và thực hiện hành vi trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/mau-thuan-tinh-cam-nam-thanh-nien-dung-dao-bau-dam-cap-nam-nu-tren-duong-2443926.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/mau-thuan-tinh-cam-nam-thanh-nien-dung-dao-bau-dam-cap-nam-nu-tren-duong-2443926.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên dùng dao truy sát đôi nam, nữ trên phố
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO