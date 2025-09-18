Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên dùng dao truy sát đôi nam, nữ trên phố

Ngày 18/9, đại diện lãnh đạo xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 8h cùng ngày trên địa bàn.

Theo đó vào thời điểm trên, camera nhà dân ghi lại cảnh một người mặc áo đen, tay cầm dao nhọn lao tới một cặp nam, nữ đang đi xe máy trên đường.