Mâu thuẫn khi ăn nhậu, 2 nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến ở Vũng Tàu

Theo điều tra ban đầu, tối 4/11, một nhóm thanh niên tổ chức ăn nhậu tại quán ốc trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu. Tại đây, Nguyễn Văn Minh (17 tuổi) tới nhậu chung.

Trong lúc ăn nhậu, giữa Nguyễn Chung Nghĩa và Minh xảy ra mâu thuẫn, nên Minh bỏ ra về.

Sau đó, Minh gọi điện cho Ngô Anh Kiệt và Nguyễn Thành Huy nhờ đi đánh Nghĩa để dằn mặt.

Lúc này, Kiệt đang ngồi chơi cùng 5 người khác ở nhà Huy nên nói lại cho cả nhóm biết. Ít phút sau, Huy lấy 2 cây dao tự chế và 1 cây ba chỉa đưa cho cho các thành viên trong nhóm để đến quán ốc đánh nhóm của Nghĩa.

Hung khí thu giữ được. Ảnh: Công an TP Vũng Tàu

Đến nơi, Huy cùng 2 người trong nhóm cầm hung khí xông vào quán đánh nhóm của Nghĩa, nhưng bị nhóm của Nghĩa chống cự, dùng ly, chén đánh trả khiến nhóm của Huy phải bỏ chạy.



Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Vũng Tàu nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và làm việc với các đối tượng tham gia vụ ẩu đả.



Khám xét chỗ ở của Nguyễn Thành Huy trên đường Chu Mạnh Trinh, phường 8, công an đã thu giữ được nhiều hung khí mà các đối tượng sử dụng để đánh nhau.



Ngoài bắt khẩn cấp 8 đối tượng trên, hiện Công an TP Vũng Tàu đang tiếp tục xác minh lai lịch 6 đối tượng có liên quan khác để xử lý theo quy định.