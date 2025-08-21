Mẫu sedan Nhật được giảm giá xuống ngang xe cỡ A

Ở phân khúc sedan hạng B, bộ ba Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City là những cái tên thường xuyên cạnh tranh vị trí bán chạy nhất. Xếp sau nhóm này là Mazda 2, dù không bán tốt bằng nhưng vẫn có vị trí nhất định trong phân khúc.

Tính trong tháng 7/2025, mẫu sedan Nhật Bản đã bàn giao được 440 xe. Cộng lũy kế từ đầu năm, Mazda 2 đã tiêu thụ được tổng cộng 2.833 chiếc, đứng thứ 4 phân khúc sedan hạng B.