Mẫu sedan mới của Hyundai gây trang cãi về thiết kế sau khi bắt gặp chạy thử

Vừa qua, một nguyên mẫu Hyundai Elantra được ngụy trang kỹ lưỡng đã bị bắt gặp trên đường phố Hàn Quốc, mang lại cho khách hàng cơ hội "xem trước" mẫu sedan này. Hyundai Elantra thế hệ thứ bảy đã có 5 năm tuổi thọ và các thế hệ thứ năm và thứ sáu trước đó cũng chỉ kéo dài 5 năm, vì thế nhiều khả năng bản chạy thử trên đường phố sẽ sẽ sớm được giới thiệu trước công chúng.

Điểm khác biệt lớn nhất so với mẫu hiện tại chính là thiết kế. Và đây có thể là tin không vui cho những ai vốn không ưa kiểu dáng sắc cạnh của Elantra đời trước. Dựa trên hình ảnh nguyên mẫu cùng các bản dựng mới công bố, Elantra thế hệ mới có thể sẽ tiếp tục mang thiết kế gây tranh cãi tương tự, với phong cách mạnh mẽ, khó làm hài lòng số đông của một số mẫu xe Hyundai gần đây.

Hyundai Elantra được ngụy trang kỹ lưỡng trên đường phố Hàn Quốc

Phần đầu xe dự kiến trang bị dải đèn LED kéo dài toàn chiều rộng, kết hợp cùng đèn chạy ban ngày hình khối góc cạnh. Đèn pha chính được bố trí thấp hơn, nằm trong hốc cản trước. Bên cạnh đó, lưới tản nhiệt lớn hình vuông, nhiều góc cạnh sắc nét, hầu như không còn chỗ cho các đường cong mềm mại cũng sẽ là điểm nhấn dễ nhận diện.

Nhìn từ bên hông, Elantra mới cho thấy một số thay đổi quan trọng. Cửa sổ sau vuông vức hơn, nắp cốp đặt cao hơn so với đời cũ, tạo cảm giác gợi nhớ đến phong cách của mẫu sedan điện Kia EV4 mới ra mắt. Cụm đèn hậu cũng được thiết kế lại với bố cục dọc, đi kèm khả năng sẽ có thêm dải đèn nối liền hai bên.

Theo nguồn tin từ Korean Car Blog, Elantra thế hệ mới sẽ tiếp tục có các tùy chọn động cơ tương tự đời hiện tại, bao gồm động cơ xăng tăng áp 1.6L 4 xi-lanh, phiên bản hybrid, và tại một số thị trường nhất định sẽ có thêm lựa chọn động cơ LPG. Hiện chưa có xác nhận về sự xuất hiện của Elantra N thế hệ mới, nhưng với sức hút từ phiên bản hiệu suất cao hiện tại, nhiều chuyên gia dự đoán khả năng cao Hyundai sẽ tiếp tục duy trì dòng xe này.

Hyundai dự kiến sẽ chính thức giới thiệu Elantra thế hệ mới trong năm tới. Sau đó, mẫu xe sẽ lần lượt mở bán tùy theo từng thị trường.