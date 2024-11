Mẫu sedan hạng C có giá 'chạm đáy' dịp cuối năm

Vốn là mẫu sedan hạng C rẻ nhất tại Việt Nam, MG5 còn đang được ưu đãi thêm tại đại lý qua đó thiết lập mức giá đáy mới của phân khúc này. MG5 phiên bản MT (số sàn) hiện là mẫu sedan hạng C có giá rẻ nhất tại Việt Nam, được niêm yết ở mức 399 triệu đồng. Với chi phí mua ban đầu thấp, mẫu xe này được ưa chuộng bởi nhóm khách hàng mua xe để chạy dịch vụ. Dù đang có mức giá cạnh tranh nhất phân khúc, một số đại lý vẫn áp dụng thêm các khuyến mãi để xả hàng tồn kho dịp cuối năm đối với các mẫu MG5 MT sản xuất năm 2023 (VIN 2023). Khảo sát tại một đại lý tại miền Nam, một tư vấn bán hàng cho biết xe MG5 bản MT VIN 2023 màu trắng đang được chào bán với giá ưu đãi 295 triệu đồng. Con số này thấp hơn 104 triệu đồng so với giá niêm yết. Mặc dù số lượng không còn nhiều, các đại lý vẫn áp dụng mức giảm giá sâu để đẩy hàng tồn. Tại các showroom khác, giá bán của mẫu MG5 MT VIN 2023 cũng được hạ xuống mức 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, các mẫu MG5 MT sản xuất năm 2024 cũng đang được giảm giá khá mạnh, mức giảm dao động trong khoảng 60-80 triệu đồng tùy đại lý. Trong đó, một tư vấn bán hàng tại Hà Nội báo giá lăn bánh cho chiếc MG5 bản MT VIN 2024 ở mức 350 triệu đồng. Để so sánh, mức giá trên thậm chí còn đang ngang hoặc thấp hơn giá niêm yết của một số mẫu xe hatchback hạng A trên thị trường. Đơn cử, Kia Morning bản MT hiện có giá 349 triệu đồng trong khi bản số sàn của Toyota Wigo hay Hyundai i10 2024 đều có giá từ 360 triệu đồng. Ngoài giá bán cạnh tranh, MG5 còn có ưu điểm là rộng rãi do đây là một mẫu xe hạng C. Dù hãng không công bố doanh số hàng tháng nhưng theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, lượng tiêu thụ của MG5 đặc biệt là bản MT ở mức ổn nhờ thường xuyên được giảm giá, qua đó trở thành mẫu xe có doanh số tốt hàng đầu của thương hiệu MG. Lê Tuấn