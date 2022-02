Màu phong thuỷ trong nhà ở gọi tài lộc, hút tình yêu cho năm 2022

Đây là màu của cuộc sống và thiên nhiên, sự phát triển ổn định, những khởi đầu và triển vọng mới, sự dồi dào và giàu có, hy vọng và tự do về nội tâm.

Màu xanh lá cây cho thấy sự khởi đầu của một cuộc sống mới hoặc một mối quan hệ mới. Đây có thể coi là màu sắc mang đến cơ hội và sự thay đổi tích cực.

Màu xanh dương Cerulean

Đây là màu dịu nhẹ, mang đến sự thoải mái, thanh thản và tự do. Màu sắc này sẽ tăng may mắn trong các cuộc phỏng vấn, giao thiệp và đàm phán. Tuy nhiên, sử dụng nhiều màu này kích hoạt yếu tố thuỷ lại mang đến sự lãnh đạm, tuyệt vọng do đó cần dùng ở mức vừa phải.

Màu bạc hà

Màu này kích hoạt yếu tố mộc, mang đến sự tăng trưởng, sáng tạo. Màu bạc hà mang đến may mắn cho ai cần phải thích nghi với một địa điểm, công việc mới hoặc đang bắt đầu một hành trình mới.

Quỳnh Hương(Theo thechinesezodiac và Prestigeonline)