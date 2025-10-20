Mẫu nhà cấp 4 chia tách không gian

Công trình được xây dựng từ mạch nhu cầu khá đơn giản về một ngôi nhà cho người sống độc thân song cũng hướng đến kế hoạch lâu dài về một gia đình nhỏ.

Trên nền tảng công năng rõ ràng và khả năng thích ứng cao, các không gian sinh hoạt được phân bổ mạch lạc, từ phòng ngủ, khu sinh hoạt chung đến sân vườn, đảm bảo nhu cầu trước mắt và lâu dài cho nhiều điều kiện sống linh hoạt.

Trong quá trình thiết kế, KTS đặt trọng tâm vào giải pháp vi khí hậu cao. Hệ thống ba giếng trời kết hợp với hồ nước cuối nhà giúp thông gió tự nhiên, giúp các không gian luôn được làm mát và thoáng. Nguồn sáng từ giếng trời trung tâm được kiểm soát tinh tế từ lối thiết kế thụ động trong kiến trúc, cho phép ánh nắng đi vào nhà mỗi 1,5 giờ trong ngày - vừa đủ để cây xanh quang hợp, đồng thời kháng khuẩn, điều hòa độ ẩm và khử mùi.

Trải nghiệm sống được làm phong phú từ sự biến đổi các khối tích và cao độ ở 3 tầng không gian theo chiều dài nhà, nhờ vậy mỗi bước chân trải nghiệm đều đem lại cảm giác mới mẻ.

Đặc biệt, khoảng cuối nhà được thiết kế như một điểm nghỉ - nơi mặt nước, mảng xanh và sự yên tĩnh cùng tồn tại. Nơi đây không chỉ là chỗ nghỉ ngơi, đọc sách hay dùng bữa ăn gia đình, mà còn là không gian được tạo nên từ năm yếu tố nghỉ dưỡng - mặt nước, cây xanh, ánh sáng, gió mát và sự tĩnh lặng - hòa hợp thành một tổng thể trọn vẹn.

