Màu mới iPhone 17 Pro Max lộ diện qua hình ảnh linh kiện rò rỉ

Nguồn tin lần này xuất phát từ tài khoản pipfix, còn được biết đến với tên LusiRoy8. Tuy nhiên, nhân vật này chưa từng có tiền lệ uy tín trong việc tung ra thông tin chính xác về các sản phẩm Apple. Điều này đồng nghĩa mức độ đáng tin cậy của loạt ảnh rò rỉ vẫn cần được kiểm chứng.

Dù vậy, thông tin về màu cam và xanh tiếp tục củng cố dự đoán rằng Apple đang muốn làm mới danh mục màu sắc cho iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Việc bổ sung gam màu nổi bật như cam có thể giúp Apple tạo khác biệt rõ rệt so với các thế hệ trước, vốn thiên về những tông trung tính quen thuộc.

Apple sẽ chính thức công bố dòng iPhone 17 cùng toàn bộ tùy chọn màu sắc tại sự kiện thường niên lớn nhất năm của hãng, mang tên “Awe Dropping”, diễn ra vào ngày 9/9 (10/9 - giờ Việt Nam).