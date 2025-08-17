Mẫu iPhone rẻ chưa từng có, giá iPhone 17 Pro Max có thể chạm ngưỡng kỷ lục

Mẫu iPhone rẻ chưa từng có

Gần đây, Apple đã ngừng phân phối 3 mẫu iPhone quen thuộc với nhiều khách hàng, gồm iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 14 Plus tại Việt Nam. Do đó, theo Đời sống và Pháp luật, iPhone 13 hiện là chiếc iPhone chính hãng có giá thấp nhất tại Việt Nam.

Giá iPhone 13 đang dao động khoảng 11,3-11,5 triệu đồng, thấp hơn từ 300.000-400.000 đồng so với cuối tháng 7, đánh dấu mức giá rẻ chưa từng có cho một mẫu iPhone còn được Apple phân phối.

Không chỉ iPhone 13, các dòng iPhone 14 và 15 cũng được điều chỉnh giảm, mức giảm lên tới 700.000 đồng tùy dung lượng bộ nhớ và màu sắc.

Mức giá kỷ lục của iPhone 17 Pro Max

Theo các nguồn tin, Apple dự kiến sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu dòng iPhone 17 vào ngày 9/9 tới (tức 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam). Đời Sống và Pháp Luật cho hay, năm nay, giới công nghệ đặc biệt quan tâm đến mức giá, khi nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ điều chỉnh tăng khoảng 50 USD (tương đương 1,3 triệu đồng) cho toàn bộ phiên bản, bao gồm cả iPhone 17 Pro Max.

Nguyên nhân của đợt tăng giá này xuất phát từ nhiều yếu tố cộng hưởng: chi phí linh kiện leo thang, tác động của chính sách thuế quan mới giữa Mỹ và Trung Quốc và sự ảnh hưởng lan rộng tới hầu hết quốc gia tham gia chuỗi cung ứng của Apple.