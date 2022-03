Matt Liu tậu BTS đồng hồ gần 4 tỷ đồng chỉ trong 1 tháng

Mới đây, Matt Liu tiếp tục gây "choáng váng" khi khoe ảnh mới tậu thêm chiếc đồng hồ hàng hiệu.

Bạn trai Hương Giang hào hứng viết kèm: "In love with the design at first sight, welcome to my collection". (Tạm dịch: Yêu thiết kế này ngay từ cái nhìn đầu tiên, chào mừng đã đến bộ sưu tập của anh).

Được biết, chiếc đồng hồ mới nhất này là Patek Phillipe 5230r. Giá trên thị trường của món đồ rơi vào khoảng 1,1 tỷ đồng.



Matt Liu tiếp tục chứng tỏ độ chịu chơi.