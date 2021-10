Matsuyama: Bước chuyển mình nhờ Tiger Woods

Nhưng người chiến thắng chung cuộc là huyền thoại Tiger Woods, khi thực hiện ít hơn tổng cộng 3 gậy sau 4 vòng tranh tài.

Đại dịch Covid-19 khiến cho sự kiện năm ngoái phải chuyển từ Nhật Bản sang California (Mỹ). Tại Sherwood Country Club, Tiger Woods thất bại và Matsuyama cũng chỉ nằm trong nhóm T28. Anh giành điểm -13, kém 10 gậy so với nhà vô địch Patrick Cantlay.

Cuối tuần qua, khi Zozo Championship trở lại Nhật, Hideki đã đạt được mục tiêu chiến thắng.

Cuộc chiến diễn ra căng thẳng, khi Matsuyama đánh 5 bogey suốt giải. Chỉ riêng hai ngày cuối, mỗi ngày anh đều mắc 2 bogey.

Dù vậy, Matsuyama xuất sắc với 2 eagle trong ngày chung kết, bên cạnh 3 birdie (trong tổng số 16 birdie ở giải mà anh đạt được). Tổng điểm gậy -15 thấp hơn so với lần trở thành á quân năm 2019, nhưng đủ để anh giành chức vô địch.

Trước 5.000 người hâm mộ quê nhà trên sân Narashino Country Club, nguồn cổ vũ lớn nhưng cũng tạo áp lực không nhỏ, Matsuyama vượt qua những ánh mắt hoài nghi để đăng quang.

Matsuyama thực hiện những cú đánh đầy dữ dội, theo cách hoặc chiến thắng hoặc không gì cả. Sự mạo hiểm cuối cùng đưa anh đến bục vinh quang, với 1,791 triệu USD tiền thưởng.

"Thật tuyệt khi được chơi golf trước rất nhiều người hâm mộ ở Nhật Bản và có thể chơi tốt. Tôi đã rất lo sợ", Hideki thừa nhận.

Matsuyama có bước chuyển mình nhờ Tiger Woods

Matsuyama đã vô địch Japan Golf Tour tổng cộng 8 lần, trước những người yêu golf Nhật Bản. Nhưng cuộc chiến Zozo Championship mang ý nghĩa rất khác, nên có thể hiểu anh vượt qua áp lực tốt như thế nào.



Chiến thắng này giúp Matsuyama trở thành golfer Nhật Bản đầu tiên giành chiến thắng một danh hiệu PGA Tour trên sân nhà.



Bước chuyển mình ngoạn mục



Khi thua Tiger Woods ở Zozo Championship 2019, Matsuyama trải qua 3 năm liên tiếp không thể chiến thắng trong hệ thống PGA Tour.



Ảnh hưởng của Covid-19 khiến thời gian trắng tay của anh kéo dài gần 4 năm.



Mọi thứ thay đổi ở Augusta hồi tháng Tư năm nay. Lịch sử được viết lại khi Matsuyama trở thành golfer gốc Á đầu tiên vô địch The Masters - một trong bốn major.



Khi năm 2021 còn chưa kết thúc, Hideki có thêm chiến thắng khác để nâng thành tích PGA Tour lên con số 7.



Zozo Championship không thể sánh được với The Masters. Tuy vậy, cách Matsuyama chiến thắng cuối tuần qua ấn tượng không kém so với nửa năm trước, nhất là áp lực tâm lý mà anh phải chịu sau khi thua Olympic Tokyo.