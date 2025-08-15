Mật vụ Mỹ chạy nước rút chuẩn bị cho thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska

Cuộc gọi tới ông Beau Disbrow – một môi giới bất động sản tại Anchorage – khác hẳn mọi yêu cầu thuê nhà trước đây. Thay vì các đoàn khách du lịch hay doanh nhân, lần này người liên hệ là Cơ quan Mật vụ Mỹ.

“Hầu hết các căn hộ cho thuê ngắn hạn của tôi đã kín chỗ, nhưng tôi vẫn sắp xếp được vài người trong số họ vào một ngôi nhà”, ông Disbrow kể.

Không lâu sau, lãnh sự quán Nga tại New York cũng gọi tới với yêu cầu tương tự. Khi không còn phòng trống, ông Disbrow đã giới thiệu họ tới một người bạn có nhà đầy đủ tiện nghi đang còn trống.

Căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson của Mỹ ở Anchorage, Alaska. Ảnh: Anadolu/Getty

Cuộc chạy nước rút trong vòng một tuần

Ngay khi ông Trump công bố kế hoạch gặp Tổng thống Nga Putin tại Alaska cách đây một tuần, đặc vụ duy nhất của Mật vụ Mỹ đóng tại bang này đã bắt đầu chuẩn bị đón hàng trăm nhân sự tăng cường. Nhiệm vụ lần này đặc biệt phức tạp: bảo vệ cùng lúc 2 nguyên thủ, mỗi người đều có lực lượng an ninh vũ trang hùng hậu đi kèm.

Theo nguồn thạo tin, toàn bộ kế hoạch an ninh được triển khai gấp rút chỉ trong một tuần. Lợi thế của việc tổ chức trên lãnh thổ Mỹ là Mật vụ có thể điều động vũ khí, thiết bị liên lạc và y tế mà không bị hạn chế bởi quy định nước ngoài. Tuy nhiên, Anchorage lại hạn chế về số phòng khách sạn và xe cho thuê, buộc nhiều phương tiện phải được vận chuyển bằng đường hàng không hoặc lái từ các khu vực khác đến. Xe SUV phục vụ đoàn xe hộ tống cũng được đưa từ đại lục Mỹ tới đây bằng máy bay vận tải.

Hội nghị sẽ diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson – cơ sở quân sự lớn nhất Alaska, từng là trạm nghe lén thời Chiến tranh Lạnh, cách Nga chưa tới 1.600 km. Căn cứ có cổng ra vào kiên cố, lực lượng quân đội thường trực và đóng cửa với công chúng.

“Chúng tôi đang ở giữa mùa cao điểm du lịch, nên khách sạn và xe cộ đều khan hiếm. Tổ chức trong căn cứ Elmendorf-Richardson sẽ giải quyết được nhiều vấn đề”, Thống đốc bang Alaska Mike Dunleavy nói với Bloomberg TV ngày 14/8.

Ông Dunleavy cho biết Anchorage từng đón Giáo hoàng và cựu Tổng thống Ronald Reagan, song hội nghị lần này là “một trong những sự kiện lớn nhất từng diễn ra” tại đây.

Theo quy định lễ tân ngoại giao, mọi nghi thức dành cho một nguyên thủ đều phải được áp dụng tương tự cho nguyên thủ kia. An ninh Nga sẽ phụ trách trực tiếp Tổng thống Putin, trong khi Mật vụ Mỹ duy trì vòng bảo vệ bên ngoài.

Hai bên sẽ không mở cửa cho nhau hoặc đi chung phương tiện. Nếu có 10 mật vụ Mỹ đứng ngoài phòng họp, phía Nga cũng sẽ bố trí 10 nhân viên an ninh ở phía đối diện. Mọi yếu tố đều được “cân đối” – từ đội phiên dịch, số lượng và kích cỡ phòng chờ an toàn dành cho mỗi lãnh đạo cho tới đội hình đoàn xe.

Hàng trăm mật vụ đã có mặt ở Anchorage

Hiện Mật vụ Mỹ vẫn chờ Nga chính thức phê chuẩn kế hoạch an ninh tổng thể. “An toàn của Tổng thống là ưu tiên hàng đầu”, Mật vụ Mỹ tuyên bố, đồng thời từ chối tiết lộ chi tiết phương thức bảo vệ.

Việc triển khai ở Alaska diễn ra đồng thời với nhiệm vụ bảo vệ Phó Tổng thống JD Vance tại Anh, chuẩn bị cho Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào tháng tới và bảo vệ các cựu Tổng thống Barack Obama, Joe Biden, George W. Bush cùng cựu Phó Tổng thống Kamala Harris. Ngoài ra, 20 đặc vụ và sĩ quan cũng được điều động hỗ trợ ông Trump tiếp quản lực lượng cảnh sát thủ đô Washington DC.

Hiện hàng trăm mật vụ đã có mặt tại Anchorage, khách sạn trung tâm thành phố kín phòng, bãi xe cho thuê được trưng dụng phục vụ đoàn xe hộ tống. Đặc vụ mặc vest và đeo tai nghe đứng tại các ngã tư, trong khi những người khác mặc thường phục trà trộn vào quán cà phê và bãi đỗ xe. Cảnh sát bang Alaska và địa phương được huy động để phối hợp bảo đảm tuyến đường di chuyển của đoàn xe hộ tống, vốn đã được tính toán chi tiết.

Mọi di chuyển của đoàn xe 2 nhà lãnh đạo được lên kế hoạch để giữ khoảng cách trong khi vẫn bảo đảm an ninh tối đa.

Tổng thống Trump gọi đây là cuộc gặp “thăm dò” nhằm hướng tới chấm dứt xung đột ở Ukraine, không loại trừ khả năng trao đổi lãnh thổ trong thỏa thuận hòa bình. Về phần mình, Tổng thống Nga Putin tìm cách củng cố quan hệ với ông Trump trước hội nghị, ca ngợi nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc thúc đẩy hòa bình và đưa ra triển vọng hợp tác kinh tế cũng như ký kết hiệp ước kiểm soát vũ khí mới.