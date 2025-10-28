Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X hôm 25/10, khi giới thiệu về dự án lò phản ứng nhiệt hạch hạt nhân Tokamak thử nghiệm Plasma cháy (BEST) tại Hợp Phì, tỉnh An Huy.

Hiện trường xây dựng BEST ngày 1/10/2025. Ảnh: Tân Hoa xã

BEST là dự án tiếp nối của lò phản ứng Tokamak siêu dẫn tiên tiến thử nghiệm (EAST) hay còn gọi là “Mặt Trời nhân tạo”. Hồi tháng 5/2025, quá trình lắp ráp cuối cùng của BEST đã chính thức khởi động. Ông Nghiêm Kiến Văn, Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Nhiệt hạch (FET, Fushion Energy Tech) An Huy, khi đó cho biết việc BEST bắt đầu bước vào giai đoạn lắp ráp cuối cùng đồng nghĩa với việc các bộ phận của hệ thống lò phản ứng nhiệt hạch đã sẵn sàng để sử dụng. Dự kiến, dự án ​​hoàn thành vào năm 2027 và trình diễn khả năng sản xuất điện nhiệt hạch lần đầu tiên trên thế giới. Đến năm 2030, những ngọn đèn đầu tiên thắp sáng bằng điện nhiệt hạch hạt nhân có thể ​​sẽ xuất hiện.

Ngày 1/10 vừa qua, một bộ phận then chốt của BEST - chân đế Dewar, đã được lắp đặt thành công, đánh dấu việc xây dựng công trình chính của BEST bước vào giai đoạn mới, với việc đẩy nhanh quá trình phát triển và lắp ráp các bộ phận cấu thành.

Được biết, nguồn điện nhiệt hạch hứa hẹn một nguồn cung cấp năng lượng an toàn, sạch và vô hạn cho các thế hệ tương lai. Các nhà khoa học Trung Quốc đang nỗ lực để đưa năng lượng nhiệt hạch đến với các hộ gia đình ở nước này trong vòng hai đến ba thập kỷ tới.