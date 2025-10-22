Mất trắng 1 tỷ đồng, chủ quán cà phê nhận ra sai lầm chí mạng

Sau vài tháng vận hành, một quán cà phê nằm trong ngõ nhỏ trên phố Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) vừa thông báo đóng cửa. Theo chia sẻ của chủ quán, quyết định dừng hoạt động là điều không ai mong muốn nhưng không thể tránh khỏi, khi hiệu quả kinh doanh thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng, dù tổng vốn đầu tư ban đầu lên tới gần 1 tỷ đồng.

Chủ quán cho biết tổng chi phí đầu tư ban đầu, gồm tiền thuê mặt bằng, cải tạo, thiết kế không gian và mua sắm thiết bị, lên tới khoảng 1 tỷ đồng. Trong đó, riêng tiền thuê mặt bằng chiếm gần một nửa. Khu vực quanh Hoàng Quốc Việt được cho là “đất vàng” nhờ tập trung nhiều trường đại học, văn phòng và khu dân cư đông đúc.

Tuy nhiên, thực tế lại khác xa kỳ vọng. Quán nằm sâu trong ngõ nhỏ, lối đi hẹp và thường xuyên ngập khi mưa lớn khiến khách ngại ghé. Sau vài tháng khai trương, doanh thu trung bình chỉ đạt khoảng 50 triệu đồng/tháng, không đủ bù chi phí thuê mặt bằng và nhân sự.