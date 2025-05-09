Mất thùng tiền mừng cưới hơn 2 tỷ đồng, cô dâu khóc nức nở

Lợi dụng lúc cô dâu, chú rể cùng toàn bộ khách mời đang nhảy múa trên sân khấu, kẻ này tiếp cận thùng tiền mừng, bê đi rồi lẻn ra ngoài bằng cửa sau, nơi có ô tô đậu sẵn để tẩu thoát.

Bạn của cô dâu là người đầu tiên phát hiện sự việc.

"Ngay khi tiếng nhạc dừng, tôi thấy có điều gì bất thường. Không ai tưởng tượng nổi chuyện này lại xảy ra trong ngày trọng đại. Tôi chỉ biết ngồi sụp xuống sân khấu rồi khóc nức nở", cô dâu Nadeen Farahat nghẹn ngào kể lại.