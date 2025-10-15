Mất thẻ căn cước sau lũ: Có thể làm lại dễ dàng, chỉ cần vài bước

Do ảnh hưởng của đợt bão lũ vừa qua, nhiều địa phương trên cả nước đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề, nhiều hộ dân bị nước cuốn trôi tài sản, nhà cửa và giấy tờ tùy thân... Một số người mất toàn bộ giấy tờ cá nhân, trong đó có thẻ căn cước.

Vậy trong trường hợp bị mất thẻ căn cước do thiên tai, người dân làm gì để được cấp lại?

Công an TP.HCM cấp thẻ căn cước lưu động cho người dân. Ảnh minh họa: HUỲNH THƠ

Nếu mất thẻ căn cước, người dân có thể làm lại rất dễ dàng, theo hai cách: trực tuyến hoặc trực tiếp tại công an cấp xã.