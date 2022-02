Mất tài khoản Facebook bởi chiêu lừa ranh ma

Nghĩ người bạn nữ của mình không biết cắt ảnh nên anh Tuấn cắt giúp rồi gửi lại tài khoản kia. Ngay sau đó, tài khoản Facebook của anh Tuấn bị khoá với lý do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, có lẽ do tài khoản giả mạo kia đã báo cáo (report) với Facebook với lý do anh Tuấn phát tán ảnh sex trẻ em.

Kẻ lừa đảo nhắn tin cho anh Tuấn nhờ cắt ảnh. (Ảnh: NVCC)

Anh Tuấn sau đó mở lại một tài khoản Facebook mới, tìm những người đã chuyển tiền cọc đi tour các tuần tới và tuần tới nữa để làm việc lại, song vận xui chưa dừng lại ở đó. Anh Tuấn nhắn tin cho bạn bè giải thích về việc bị khoá tài khoản do vi phạm cộng đồng, kèm theo các hình ảnh trẻ em nói trên. Ngay lập tức, anh Tuấn lại bị khoá tài khoản mới lập với lý do như ban đầu.