Mắt siêu bão Ragasa nhìn từ vũ trụ: Hình ảnh khiến cả thế giới lo lắng

Theo tờ The Standard (Hồng Kông - Trung Quốc), sức mạnh kinh hoàng của cơn bão Ragasa không chỉ thu hút sự chú ý của các cơ quan phòng chống thiên tai trên mặt đất mà còn cả những người quan sát từ ngoài không gian.

Phi hành gia người Nhật Bản Kimiya Yui, đang công tác trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), đã chia sẻ những hình ảnh ấn tượng về bão Ragasa chụp từ quỹ đạo vào ngày 21-9. Các bức ảnh cho thấy rõ mắt bão khổng lồ và hoàn lưu dày đặc, trông giống như một xoáy nước màu trắng bạc, thu hút sự quan tâm khắp toàn cầu.

Phi hành gia Yui đã đăng trên mạng xã hội X: "ISS tình cờ bay qua bão Ragasa, tôi gửi đến mọi người những hình ảnh mới nhất. Tôi thực sự lo lắng cho mọi người trên mặt đất".