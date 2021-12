Mặt Jennie va vào chỗ nhạy cảm của V, BTS xin lỗi mà BLACKPINK chỉ cười?

Tương tác giữa các idol tại những buổi lễ trao giải cuối năm luôn là thứ khiến người hâm mộ thích thú. Bên cạnh loạt khoảnh khắc đáng yêu, nhiều sự cố "cười ra nước mắt" cũng xảy ra.

Mới đây, người hâm mộ đã đào lại một pha "va chạm" đầy oái oăm giữa V (BTS) và Jennie (BLACKPINK) tại Seoul Music Awards lần thứ 27 năm 2018.