Mất gần 1 tỷ đồng vì ‘chứng minh mình trong sạch’

Anh C. làm theo hướng dẫn và đã chuyển 990 triệu đồng cho đối tượng để “chứng minh mình trong sạch”. Khi phát hiện bị đối tượng mạo danh lừa đảo, anh C. đến công an phường trình báo sự việc.

Ngày 27/6, Công an phường Hòa Minh tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn H.Q (33 tuổi, trú phường Hòa Minh) về việc nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng cán bộ thuế thành phố Đà Nẵng. Đối tượng yêu cầu anh Q. chứng minh năng lực vốn điều lệ khi mở công ty.