Mất em trai, học trò NSƯT Hữu Châu vẫn gắng trọn vai diễn

Thành Khôn trong tập phim Ngôi sao may mắn (series Phim ngắn cuối tuần của THVL)

ẢNH: ĐPCC

"Sau một năm, tôi trở về nước vì vấn đề tài chính, chỉ nằm ở nhà, hoang mang mà không biết phải làm gì", Thành Khôn kể lại. Giữa lúc bế tắc nhất, một cuộc điện thoại đã thay đổi tất cả. Đó là thầy Hữu Châu, giọng thầy vẫn ân cần: "Con về hẳn chưa? Đang làm gì, có muốn làm diễn viên nữa không?". Chỉ một câu hỏi ấy đã đánh thức ngọn lửa tưởng chừng đã tắt. Anh trả lời ngay: "Con muốn". Và từ đó, thầy giới thiệu anh đến với cơ hội đóng phim, kèm lời dặn: "Làm cho đàng hoàng nha". Thành Khôn xem đây là cơ hội để duyên nghiệp đưa anh trở lại với diễn xuất. Với nam diễn viên từng được biết đến qua Phim cấp ba - Học đường nổi loạn, đó còn là dịp để anh một lần nữa được sống với đam mê ấp ủ từ thuở bé. Song song với hành trình nghệ thuật, anh luôn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến người thầy đã dìu dắt và mở ra cho anh con đường trở lại với nghề.

Hơn thế, với Thành Khôn, thầy Hữu Châu không chỉ là người thầy chuyên môn, mà còn là người truyền cho anh bài học làm nghề, làm người. "Thầy từng hỏi chúng tôi: 'Các con thấy thầy có nổi tiếng không? Nhưng nếu thầy không tôn trọng đoàn phim, thì họ có mời thầy nữa không?'. Đó là bài học về sự lễ phép, về cách đối nhân xử thế mà tôi mang theo suốt đời", nam diễn viên chia sẻ.