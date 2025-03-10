Mất điện thoại, giáo viên yêu cầu cả lớp viết 'người nghi ngờ' khiến phụ huynh bức xúc

Phu huynh tố giáo viên áp đặt

Phản ánh đến báo Tiền Phong, anh Đ. có con đang học lớp 11 của Trường THPT Trường Chinh (TPHCM) bày tỏ bức xúc, cho rằng việc con mình bị giáo viên chủ nhiệm và giám thị nhà trường "quy chụp, áp đặt" liên quan đến vụ mất điện thoại của học sinh khác, gây tổn hại đến tâm lý, danh dự và quyền lợi học tập.

Theo trình bày của phụ huynh, chiều 29/9, một học sinh trong lớp phát hiện mất điện thoại. Do không có mặt tại trường, cô T. H. giáo viên chủ nhiệm (GVCN) đã nhắn tin trong nhóm lớp để thông báo nhưng không có phản hồi. Tối cùng ngày, GVCN tiếp tục nhắn trong nhóm phụ huynh của lớp.

Ngay khi nhận được tin nhắn của GVCN, anh Đ. đã chủ động nhắn qua lại bày tỏ không đồng tình với cách trao đổi của GVCN và đề nghị gỡ nội dung đã nhắn nhưng không được đồng ý.